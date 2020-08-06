منظمة الصحة العالميّة ترسل 20 طنًّا من المساعدات الطبيّة للبنان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، وصول طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات الصحية لفرعها في لبنان، لدعم علاج المصابين في الإنفجار الذي وقع في بيروت .



وقالت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في شرق المتوسط "هذه الإمدادات ستكفي لتغطية 1000 حالة لعلاج الرضوض، و1000 حالة جراحية للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الإنفجار".



وأضافت "الشحنة أرسلت جوا من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي في وقت سابق من ظهر الأربعاء، على متن طائرة تبرعت بها الإمارات".



المصدر: روسيا اليوم