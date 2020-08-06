إنفجار بيروت / إصابة جزائريّين وتضرّر مقرّ السفارة ومنازل ومحلات جزائريّين

أعلن الناطق الرسمي بإسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف أمس، الأربعاء 5 أوت 2020، إصابة مواطنين جزائريين إثنين، بجروح طفيفة في الإنفجار الذي جد عشية الثلاثاء بلبنان، ولم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في مستشفيات بيروت. وأصيبت منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين بأضرار جسيمة. وتعرضت أملاك 3 مواطنين جزائريين آخرين، ومقر السفارة الجزائرية في بيروت وإقامة السفير، بأضرار طفيفة جدا "تحطم زجاج بعض النوافذ". Advertisements وأكد الناطق الرسمي بإسم الوزارة أن نتائج هذا الإنفجار المأساوي، تبقى محل متابعة من قبل الممثلية الدبلوماسية لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان . المصدر: النهار

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