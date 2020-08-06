المحكمة الدوليّة تقرّر تأجيل النطق بالحكم في قضيّة إغتيال الحريري

قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأربعاء 5 أوت 2020، تأجيل النطق بالحكم في قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
وأعلنت المحكمة أنها قررت تأجيل النطق في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي جد في عام 2005، وأودى بحياة رفيق الحريري إلى 18 أوت الجاري، وذلك في أعقاب الإنفجار الكبير الذي إندلع في مرفأ بيروت .
وكان من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم يوم الجمعة المقبل 7 أوت، في القضية التي يُحاكم فيها أربعة أشخاص متهمين بتدبير تفجير 2005.
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