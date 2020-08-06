انفجار هائل يهز كوريا الشمالية ويسقط عشرات القتلى والجرحى... فيديو

أظهرت مقاطع فيديو مصورة من الصين، انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، فيما يعتقد أن تسرب غاز على ما يبدو تسبب في انفجار قاتل يوم الاثنين.

وأفادت "رويترز" بأن مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سيئول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، وكذا وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد برس"، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.