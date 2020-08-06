الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن المفوضية مستعدة لمساعدة لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك.

يعني ذلك أن الصادرات اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي ستحصل على ميزة تنافسية، ما قد يسهم في زيادتها وتحفيزها.

جاء العرض من رئيسة المفوضية الأوروبية بعد انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة 5 آلاف،

ودمر ميناء المدينة وتسبب في أضرار مادية بالغة فيها.

كما عرضت أورسولا فون دير لاين مساعدة الاتحاد الأوروبي في تقييم إعادة إعمار بيروت وتعافي لبنان، وكذلك دعمه في محادثاته مع المؤسسات المالية الدولية لجلب المزيد من المساعدات الاقتصادية.

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وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، وصول حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس

إلى 137 شهيدًا وحوالى 5000 جريح.

ولفت وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إلى أن "الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات"، مشيرًا إلى أن "ما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية".



وفي شأن مقررات مجلس الوزراء حول وضع المسؤولين عن ملف شحنة الأمونيا في المرفأ تحت الإقامة الجبرية، أوضح وزير الصحة أن "مجلس الوزراء أصر على الإقامة الجبرية كدليل على محاسبة المسؤولين، وكإشارة إلى أن القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع".