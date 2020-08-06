انفجارات وحرائق الأسبوع الكارثي.. مدن تباد بأكملها

يبدوا أن هذا الاسبوع كارثي بنوع آخر، مما تجري علية العادة فى البلدان المختلفة، حيث بدأت الكارثة بإنفجار ميناء بيروت، وإندلاع حريق بسوق عجمان بالإمارات، وحدوث إنفجار مدينة حدودية في كوريا الشمالية، ولا ندرى ما السبب وراء هذة الحرائق والإنفجارات، وهل نتهى عند هذا الحد، أم تفاجأنا في عواصم آخري.
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فى التقرير التالى نرصد أبرز الإنفجارات والحرائق لهذا الأسبوع:
إنفجار ميناء بيروت
فى الرابع من أغسطس 2020
حريق سوق عجمان بالإمارات
وأخيرًا وليس أخرًا، شهدت مدينة الإمارات وتحديدًا في سوق عجمان بمنطقة الصناعية الجديدة، اندلع حريق ضخم، أرجحة مسؤولفي إدارة الدفاع المدني، بأنه نشب نتيجة عُقب سيجارة أو ترك أشياء قابلة للاحتراق في أحد المحلات أثناء أعمال الصيانة.
إنفجار مدينة حدودية بكوريا الشمالية
وبعد مرور ساعات من إنفجار بيروت، أظهرت مقاطع فيديو مصورة من الصين، انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، فيما يعتقد أن تسرب غاز ،
و نقلت صحيفة "ديلي إن كيه" عن مصدر داخل كوريا الشمالية، إن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم في الانفجار وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانغانغ، لافتًا إلى أن الانفجار دمر قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا، وسقوط عشرات الجرحى من جراء الانفجار.
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