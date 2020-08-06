قوات التحالف العربي تُسقط طائرة للحوثيين في اليمن

أعلن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، اليوم الخميس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.

أضاف المالكي، قائلًا: "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المسيرة

وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق ستوكهولم".

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار

دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مقتل وإصابة 44 مدنيا بينهم نساء وأطفال، على يد الحوثيين، خلال الشهرين الماضيين، في محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - "أن 44 مدنيا بينهم 17 طفلا وامرأة قتلوا وأصيبوا، خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري بوسائل قتل حوثية مختلفة".