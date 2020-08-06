وزير الدفاع الأمريكي يتهم الصين بالعدوانية خلال وباء كورونا

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الصين بأنها أصبحت أكثر عدوانية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا على دعمه وتأييده لجهود شركاء وحلفاء بلاده في مواجهتها.

قال إسبر خلال مشاركته في منتدى أمني ​​سنوي ينظمه معهد آسبن: "أصبحت الصين في الأشهر الأخيرة، خصوصًا مع ظروف الوباء، تتخذ مواقف أكثر عدوانية، وهم يحاولون تحويل هذه

المأساة لصالحهم لأغراض دعائية، لكنني أعتقد أنهم بالغوا في تقدير قدراتهم".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي مهاجما بكين بقوله: "نراهم كيف يحاولون استعراض عضلاتهم في بحر الصين الجنوبي، لقد أغرقوا قبل بضعة أشهر قارب صيد فيتناميا، وهم يواصلون لي أذرع الآخرين، ونشر

القوات على طول خط الهدنة مع الهند".

ورأى إسبر أن أفعال السلطات الصينية "لا تتماشى مع الأعراف الدولية وقواعد السلوك"، مشددا على أن "العديد من شركائنا وحلفائنا يردون أيضا على هذا الأمر".

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي في هذا السياق بالدرجة الأولى "بالأستراليين، وكذلك البريطانيين، الذين لم يسمحوا لشركة هواوي الصينية بالتغلغل في منظوماتهم"، وأشار إلى أن "أستراليا اعتمدت سياسة دفاعية استراتيجية جديدة، تتضمن تخصيص أموال على المدى الطويل".