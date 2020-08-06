الصين على حافة الصدام مع أمريكا عسكريًا

تصدر هاشتاج الصين، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، للتأكيد على أن السبب الرئيسي وراء عدم نشر أي أخبار جديدة عن تركستان الشرقية، إلى أن الصين قامت بإغلاق جميع المنافذ الجوية لتركستان على الصحفيين والناشطين منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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وأكد نشطاء، أن الأخبار التى يتم

تداولها فى الفترة الراهنة عنقديمة أو سياسية تأتى فى اطار تنافس أمريكا والصين.

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وأضاف مغردون، تشهد تصعيد غير مسبوق فى الفترةو الراهنة تجاة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجري تدريبات عسكريه مكثفة استعدادا لاي مواجهه محتمله، كما نددت واستنكرت وزارة الدفاع الصينية ما

تقوم به أمريكا من استفزازات فيوارسالها قوات أمريكية، ما يزيد من احتمالية المواجهة العسكرية بين البلدين.

ولفت آخرون إلى أن الصين تعرضت لكارثة تشبه انفجار مرفأ لبنان فى أغسطس 2015، ووقوع سلسلة من الانفجارات التى أدت إلى مقتل 173 شخصًا -منهم 104 من رجال الإطفاء- وجرح مئات آخرين في محطة تخزين الحاويات في ميناء تيانجين، وتضمن انفجار 800 طن من نترات الأمونيوم (مايعادل 336 طن من TNT الشديدة الانفجار).