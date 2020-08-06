أعلن روبرت جنريك، وزير الإسكان في بريطانيا ، اليوم الخميس، أن عدد المساكن الجديدة في بريطانيا قد ينخفض بـ40 بالمئة هذه السنة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وفي حديثه مع وسائل إعلام بريطانية، أوضح جنريك أنه "بسبب الجائحة، عدد المساكن الجديدة هذه السنة سيكون أقل بكثير من240 ألفا. من الصعب معرفة العدد حاليا، لكن الانخفاض قد يتجاوز 30 أو 40 بالمئة".
وأضاف: "سنرى مدى السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد. هذه السنة والسنة المقبلة ستكونان صعبتين بالنسبة لقطاع السكن".
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا
أشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 46 ألفًا و278 حالة وتعافى 1441 من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ببسبب كورونا .. انخفاض عدد المساكن الجديدة في بريطانيا إلى 40 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.