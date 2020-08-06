ببسبب كورونا .. انخفاض عدد المساكن الجديدة في بريطانيا إلى 40 %

أعلن روبرت جنريك، وزير الإسكان في بريطانيا ، اليوم الخميس، أن عدد المساكن الجديدة في بريطانيا قد ينخفض بـ40 بالمئة هذه السنة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وفي حديثه مع وسائل إعلام بريطانية، أوضح جنريك أنه "بسبب الجائحة، عدد المساكن الجديدة هذه السنة سيكون أقل بكثير من

240 ألفا. من الصعب معرفة العدد حاليا، لكن الانخفاض قد يتجاوز 30 أو 40 بالمئة".

وأضاف: "سنرى مدى السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد. هذه السنة والسنة المقبلة ستكونان صعبتين بالنسبة لقطاع السكن".

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا

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في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح يوم الأحد الماضي، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

أشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 46 ألفًا و278 حالة وتعافى 1441 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.