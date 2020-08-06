كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأسبوع المقبل.. بدء تجارب سريرية على لقاح محتمل لكورونا بإندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن تجارب بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا، من المقرر أن تبدأ في البلاد الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، لكبير الباحثين في جامعة بادغاجاران في باندونغ بإندونيسيا، كاسناندي راسميل، قال إنه "من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يوم 11 أغسطس الجاري، وستشمل 1620 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما".

وأضاف كاسناندي راسميل: "نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر، في حين سيتلقى الباقون علاجا وهميا.. نريد أن ننتج لقاحات من أجل شعبنا".

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ويأتي إطلاق التجارب على هذا اللقاح في إطار تعاون بين شركة "بايو فارما" الحكومية للأدوية، وشركة "سينوفاك بايوتك" الصينية.

وكانت إندونيسيا، سجلت حتى أمس الأربعاء، 116871 حالة إصابة بالفيروس، و5432 حالة وفاة مرتبطة به.