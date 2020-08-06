كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جنبلاط: نطالب بلجنة تحقيق دولية بانفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الخميس، بلجنة تحقيق دولية بانفجار بيروت الأليم.

كما طالب جنبلاط، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، بحكومة حيادية لا "معادية" لنخرج لبنان من سياسة المحاور.

وقال جنبلاط: "سنبقى في مجلس النواب لمنع سيطرة حزب الله والتيار الوطني الحر".

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وكانت صحيفة "إندبندنت عربية"، نقلت عن وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، قوله إن المعلومات الأولية حول انفجارات مرفأ بيروت، تشير إلى أن كمية من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بالمرفأ منذ نحو ٤ سنوات ولم يتم إتلافها ما أدى للانفجار.

وفي وقت سابق، زار جنبلاط، من اليوم رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، في مقر إقامته ببيت الوسط، اليوم الثلاثاء، بعدما وقع انفجار كبير هزّ بيروت، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.