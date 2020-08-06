كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "فيسبوك" يحذف لأول مرة منشورا لترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.

وقال موقع "فيسبوك"، إن منشور ترامب يحتوي على "معلومات مضللة" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم (فيسبوك) منشورا للرئيس الأمريكي.

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وكان المقطع المحذوف، جزءا من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، صباح الأربعاء، حيث قال إن "الأطفال محصنون تقريبا من الإصابة بكورونا"، وذلك خلال حثه على إعادة فتح المدارس، رغم تحذير الخبراء.

وكانت حملة الرئيس الأمريكي ترامب الانتخابية، أوضحت أنه لم يشارك معلومات مضللة بشأن الفيروس، متهمة "فيسبوك" بـ"الانحياز السافر"، كما أكدت الناطقة باسم الحملة، كورتني باريلا، أن حصانة الأطفال ضد كورونا "حقيقة مؤكدة".

ويذكر ان موقع "تويتر" قد دخل أيضا في خلاف مع ترامب، بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في مدينة منيابوليس المرتبطة بمقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن في تلك التغريدة خرقا لمبادئ الموقع التوجيهية حول حظر تمجيد العنف.