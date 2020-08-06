خلف الانهيار المفاجئ في حي المسعودية في منطقة سباتة، في مدينة الدارالبيضاء، ليلة الأربعاء/ الخميس، وفاة شخص، تم استخراج جثته من تحت الأنقاض من قبل رجال الوقاية المدنية.
وحسب معطيات أولية، فإن المنزل مكون من أربعة طوابق، وكان مصنفا من طرف السلطات ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
وفور علمها بالحادثة، حلت السلطات المحلية في عين المكان، معززة بعناصر الوقاية المدنية، بالإضافة إلى عامل عمالة سباتة.
وخلف حادث الانهيار المذكور حالة من الذعر وسط سكان الحي، بعضهم أمضوا الليلة خارج بيوتهم، خوفا من أن يطالها أي تصدع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدار البيضاء.. وفاة شخص إثر انهيار منزل في مقاطعة سباتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.