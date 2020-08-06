الدار البيضاء.. وفاة شخص إثر انهيار منزل في مقاطعة سباتة

خلف الانهيار المفاجئ في حي المسعودية في منطقة سباتة، في مدينة الدارالبيضاء، ليلة الأربعاء/ الخميس، وفاة شخص، تم استخراج جثته من تحت الأنقاض من قبل رجال الوقاية المدنية.

وحسب معطيات أولية، فإن المنزل مكون من أربعة طوابق، وكان مصنفا من طرف السلطات ضمن المنازل الآيلة للسقوط.

وفور علمها بالحادثة، حلت السلطات المحلية في عين المكان، معززة بعناصر الوقاية المدنية، بالإضافة إلى عامل عمالة سباتة.

وخلف حادث الانهيار المذكور حالة من الذعر وسط سكان الحي، بعضهم أمضوا الليلة خارج بيوتهم، خوفا من أن يطالها أي تصدع.