اعتقال شاب وامرأتين من حيفا والناصرة بشبهة العمل بالدعارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة امرأة (50 عاما) من حيفا وأخرى (39 عاما) من الناصرة، بشبهة العمل في الدعارة، وشابا (30 عاما) من حيفا بشبهة إدارة وتشغيل بيت للدعارة بحيفا، أمس الأربعاء.
ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الخميس، فإنه "ضمن نشاط حثيث ومركز للشرطة، كشف النقاب أمس، عن بيت دعارة في حيفا، اعتقل على إثره مواطن ثلاثيني من المدينة بشبهة إدارة المكان".
وأضافت أنها "اعتقلت للتحقيق سيدة (50 عاما) من حيفا وأخرى (39 عاما) من الناصرة، وذلك للاشتباه بهما بالعمل في الدعارة، بالإضافة إلى ذلك ضبطت الشرطة موادا مخدرة يشتبه بأنها من نوع حشيش، وأحيلت للفحص".
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