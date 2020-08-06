قياسا بعدد السكان: انتشار كورونا في إسرائيل الأعلى في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال منسق مواجهة كورونا الإسرائيلي، البروفيسور روني غامزو، إن انتشار فيروس كورونا المستجد (معدل الإصابة) في إسرائيل، فياسا بعدد السكان، يعتبر الأعلى في العالم، وذلك في مؤتمر صحافي يعقده في هذه الأثناء، حول مخرجات جلسة المجلس الوزاري لشؤون كورونا التي عقدت أمس، الأربعاء.

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