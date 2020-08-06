الصحة الفلسطينية: 453 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و289 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 9 محافظات: الخليل 183، ونابلس 22، وأريحا والأغوار 6، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4، ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل 242 حالة، ومحافظة قلقيلية 7 حالات، ومحافظة رام الله والبيرة 40 حالة.

وأوضحت أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2%، ونسبة الوفيات 0.5%.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الصحة أن 12 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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وأهابت بالمواطنين التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وتخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، أمس الأربعاء، حاجز الـ19 مليونا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي إصابات الفيروس حول العالم بلغ 19 مليونا و614.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد إصابات بلغت 4 ملايين و973 ألفا و741 حالة. وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ مليونين و862 ألف إصابة، ثم الهند بـ مليون 967 ألفا.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتسبب الفيروس بوفاة 711 ألفا و622 شخصا حول العالم، فيما تماثل 12 مليون و334 ألفا و188 مصابا للشفاء.