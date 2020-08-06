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شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري: استئناف المشاورات بين الحكومة والانتقالي الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
قال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، علي الكثيري، إن الأسبوع المقبل سيشهد استئناف عملية المشاورات السياسية مع الحكومة اليمنية، في العاصمة السعودية الرياض، لتشكيل حكومة كفاءات ومواصلة عملية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.
وذكر الكثيري في حوار مع موقع ”إرم نيوز“، أن الحكومة المزمع تشكليها في غضون شهر، يجب أن تتمحور مهامها حول توحيد جهود الجميع لمواجهة الميليشيات الحوثية والجماعات ”الإرهابية“، والعمل على توطيد الاستقرار في المحافظات المحررة، وتأمين الخدمات، أما إذا انشغلت الحكومة بالمماحكات فمن المؤكد أنها ستفشل فشلا ذريعا، حسب تعبيره.
ولفت نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى وجود أطراف منضوية في الحكومة الشرعية لا تتردد عن التصريح برفضها تنفيذ اتفاق الرياض، وتسعى لإجهاضه نتيجة لارتباطها بمشاريع توسعية إقليمية، معادية للتحالف العربي، ويجب أن نسعى معا لقطع الطريق على أي محاولات تقوّض الاتفاق وأن نحبط أي تدخلات إقليمية تهدد الأمن القومي العربي.
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