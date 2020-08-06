شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انفجار بيروت لـ137 قتيلاً و5 آلاف مصاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، قال المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي: إن 137 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحادث الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.
وأوضح المتحدث لـ”فرانس برس”، أن هذه الحصيلة “ليست نهائية”، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.
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