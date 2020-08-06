شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون في موقع تفجيرات "مرفأ بيروت " والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، حذر الرئيس الفرنسي، خلال تفقده موقع الانفجار، من أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق.
وكان قد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، اليوم الخميس، إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، لمساعدة البلاد بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي، وكان في استقباله في المطار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.
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