اخبار العالم

وفاة موظفة بالسفارة الألمانية في تفجيرات بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظفة بالسفارة الألمانية في تفجيرات بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، أن موظفة بسفارة ألمانيا في بيروت توفت في الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة يوم الثلاثاء وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصا وأصاب خمسة آلاف.

وذكروقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان "أسوأ مخاوفنا تأكدت. موظفة بسفارتنا ببيروت توفت في منزلها في أعقاب الانفجار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة موظفة بالسفارة الألمانية في تفجيرات بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا