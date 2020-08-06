شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظفة بالسفارة الألمانية في تفجيرات بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، أن موظفة بسفارة ألمانيا في بيروت توفت في الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة يوم الثلاثاء وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصا وأصاب خمسة آلاف.

وذكروقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان "أسوأ مخاوفنا تأكدت. موظفة بسفارتنا ببيروت توفت في منزلها في أعقاب الانفجار".