شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة قاطعت حفل التنصيب.."دودا" رئيساً لبولندا للمرة الثاانية والان نبدء بالتفاصيل

أدى الرئيس البولندي أندريه دودا، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام أعضاء البرلمان، وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن معظم نواب المعارضة لم يحضروا حفل تنصيب الرئيس، لإظهار رفضهم لما يسمونه تجاهل دودا للدستور خلال فترة ولايته الأولى، وقبوله شبه الكامل لسياسات الحزب اليميني الحاكم التي وضعت بولندا في خلاف مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وفاز دودا بنسبة 03ر51 % من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 12 يوليو الماضي، بينما حصل منافسه عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوسكي على 97ر48 % من الأصوات.