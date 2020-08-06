شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة قاطعت حفل التنصيب.."دودا" رئيساً لبولندا للمرة الثاانية والان نبدء بالتفاصيل
وفاز دودا بنسبة 03ر51 % من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 12 يوليو الماضي، بينما حصل منافسه عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوسكي على 97ر48 % من الأصوات.
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