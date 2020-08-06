شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتعهد بمزيد من المساعدات الدولية للبنان والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، "أبعث برسالة دعم وصداقة للشعب اللبناني". وأضاف آمل في ترتيب مساعدات دولية للبنان. وأكد ماكرون، سأرتب مزيدا من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، خاصة و إنه يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها، مؤكدا أن لبنان سيظل يعاني إذا لم تُنفذ الإصلاحات.

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