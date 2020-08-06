شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتعهد بمزيد من المساعدات الدولية للبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد ماكرون، سأرتب مزيدا من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، خاصة و إنه يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها، مؤكدا أن لبنان سيظل يعاني إذا لم تُنفذ الإصلاحات.
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