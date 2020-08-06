شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية بيروت: مساكن مؤقتة لمتضرري تفجير المرفأ والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف رئيس بلدية العاصمة اللبنانية في تصريحات لقناة سكاي نيوز بأن لبنان بحاجة لمساعدات متنوعة كالمواد الطبية والغذائية ومعدات الإطفاء ، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه من الصعوبة العودة للوضع الطبيعي في لبنان من دون مساعدة عربية ودولية ، مشيراً إلى أن التقدير الأولي للخسائر يتجاوز 4 مليارات دولار.
وبيّن رئيس بلدية بيروت إلى أنه العاصمة خسرت عدداً من الأبنية التراثية وبعضها تضرر من جراء انفجار بيروت ، واصفاً انفجار بيروت بـ "الزلزال الكبير" وأدى لأضرار جسيمة في العاصمة.
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