شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس بلدية بيروت: مساكن مؤقتة لمتضرري تفجير المرفأ والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس بلدية بيروت أنه تم تأمين مساكن مؤقتة لبعض المشردين من جراء التفجير

وأضاف رئيس بلدية العاصمة اللبنانية في تصريحات لقناة سكاي نيوز بأن لبنان بحاجة لمساعدات متنوعة كالمواد الطبية والغذائية ومعدات الإطفاء ، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه من الصعوبة العودة للوضع الطبيعي في لبنان من دون مساعدة عربية ودولية ، مشيراً إلى أن التقدير الأولي للخسائر يتجاوز 4 مليارات دولار.

وبيّن رئيس بلدية بيروت إلى أنه العاصمة خسرت عدداً من الأبنية التراثية وبعضها تضرر من جراء انفجار بيروت ، واصفاً انفجار بيروت بـ "الزلزال الكبير" وأدى لأضرار جسيمة في العاصمة.