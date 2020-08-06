شكرا لقرائتكم سيارات الإسعاف تهرع.. سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام مصرية محلية، الخميس، بتحطم طائرة خاصة سقطت على أرض مطار مهبط الجونة شمال مدينة الغردقة.

وذكر مصدر أمني لـ "العربية.نت"، أنه تلقى بلاغاً بسقوط طائرة خاصة بمطار الجونة الذي يقع في منتجع الجونة السياحي وعلى متنها عدد من الأفراد.

وأضاف أنه دفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع الحادث.

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بدوره، كشف مصدر بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن إصابة شخصين في الحادث يدعيان محمد سعيد وأكرم الحصري، وتم نقلهما لمستشفى الجونة التخصصي.

وتقع قرية الجونة السياحية على بعد 550 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، ويمتلكها رجل الأعمال سميح ساويرس.

فيما تبين أن الطائرة تابعة لشركة إير مان، وهي طائرة صغيرة كانت في رحلة ترفيهية إلى المنتجع.