القضاء الصيني يحكم على كندي بالإعدام بتهمة إنتاج مخدرات

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بكين: حكم على مواطن كندي ثالث بالإعدام في قضية مخدرات بينما تشهد العلاقات بين بكين وأوتاوا توترا متزايدا منذ عام ونصف العام، حسبما أعلنت المحكمة الخميس.

وقالت المحكمة الوسيطة في كانتون بجنوب الصين إن الكندي الذي تم التعريف عنه باسم تشو ويهونغ حوكم في محكمة البداية بتهمة "إنتاج مخدرات".

وردا على سؤال في هذا الشأن، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن هذه القضية "يجب ألا يكون لها انعكاسات على العلاقات بين الصين وكندا".

وتشهد العلاقات بين بكين واوتاوا توترا منذ توقيف مينغ تشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في فانكوفر في ديسمبر 2018، بطلب من واشنطن التي تتهمها بالاحتيال للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

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وهي تخضع للإقامة تحت المراقبة القضائية في كندا التي يمكن أن تقوم بتسليمها للولايات المتحدة.

وكانت محكمة صينية حكمت في ابريل 2019 بالإعدام على كندي يدعى فان واي بتهمة تهريب مخدرات.

وفي يناير من السنة نفسها حكمت على كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ بالإعدام بعد محاكمة جديدة طلبها القضاء على أثر حكم أول بالسجن 15 عاما في محكمة البداية.

وشيلينبرغ الذي أدين في كندا في الماضي بتهريب المخدرات، يؤكد براءته ويقول إنه سافر إلى الصين بهدف السياحة.