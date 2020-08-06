لأول مرة.. فيسبوك يحذف منشورا لترامب يحتوي على “معلومات مضللة” بشأن كورونا

أعلن موقع فيسبوك، الأربعاء، حذف منشور للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه يحتوي على “معلومات مضللة” بشأن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن حذف المنشور يعتبر أول مرة على منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة.

والمقطع المحذوف كان جزءا من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، صباح الأربعاء، حيث قال إن الأطفال “محصنون من الإصابة” بكوفيد-19، وذلك خلال حثه على إعادة فتح المدارس رغم تحذير الخبراء.

Advertisements

وهذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها فيسبوك محتوى خاصا بصفحة لترامب، في ما يتعلق بمعلومات حول فيروس كورونا.

وكان موقع تويتر، قد دخل في خلاف مع ترامب، بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في منيابوليس المرتبطة بمقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن فيها خرقاً لمبادئ الموقع التوجيهية حول تمجيد العنف.

وكان تويتر أيضا قد دعا مستخدميه للتحقق من الوقائع تحت تغريدتين للرئيس بخصوص التصويت بالبريد. –