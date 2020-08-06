طقس الخميس.. أجواء حارة مع كتل ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد والسايس ، وحار شيئا ما بداخل المملكة.

ومن المنتظر أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق سواحل المحيط الأطلسية والواجهة المتوسطية وذلك خلال الليل والصباح ، مع تسجيل سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية محلية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط .

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق ، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالبوغاز ،ومن القطاع الشمالي بالجنوب ، وستهب ضعيفة القوة ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة والجنوب الشرقي، وما بين 22 و 26 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 42 و 46 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 38 و43 درجة بمنطقة السايس، وشرق وداخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية وسهول تادلة وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف الغربي والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 31 و 37 درجة بتانسيفت والرحامنة وداخل منطقة سوس ، وستكون ما بين 24 و33 درجة بالسواحل ومرتفعات الأطلس .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول السواحل الأطلسية .