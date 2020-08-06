كورونا في البلدات العربية: ارتفاع بحالات الشفاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات في البلاد. بحيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الخميس أن تم تسجيل 7 وفيات و1689 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى البلاد، منذ يوم أمس الأربعاء.

وتشهد البلدات العربيّة ارتفاعًا بعدد الإصابات وكذلك بعدد حالات الشفاء، إذ تتصدر بلدات المثلث الجنوبي والنقب لائحة البلدات العربيّة الأكثر إصابةً وتضررًا من فيروس كورونا.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الخميس، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 611، المتعافون 481.

قلنسوة: المصابون 650، المتعافون 325.

عرعرة النقب: المصابون 332، المتعافون 302.

باقة الغربية: المصابون 387، المتعافون 258.

الطيبة: المصابون 517، المتعافون 239.

الناصرة: المصابون 421، المتعافون 171.

حورة: المصابون 268، المتعافون 259.

أم الفحم: المصابون 347، المتعافون 197.

كفر قاسم: المصابون 266، المتعافون 193.

كفر قرع: المصابون 222، المتعافون 163.

دير الأسد: المصابون 180، المتعافون 157.

كسيفة: المصابون 156، المتعافون 143.

طرعان: المصابون 22، المتعافون 2.

جسر الزرقاء: المصابون 120، المتعافون 93.

عين ماهل: المصابون 210، المتعافون 99.

الطيرة: المصابون 178، المتعافون 93.

جت: المصابون 119، المتعافون 89.

عرعرة: المصابون 108، المتعافون 76.

جلجولية: المصابون 98، المتعافون 75.

يافة الناصرة: المصابون 136، المتعافون 63.

نحف: المصابون 85، المتعافون 66.

طمرة: المصابون 82، المتعافون 64.

كفر مندا: المصابون 111، المتعافون 36.

شفاعمرو: المصابون 84، المتعافون 47.

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البعنة: المصابون 49، المتعافون 48.

إكسال: المصابون 82، المتعافون 39.

سخنين: المصابون 70، المتعافون 43.

مجد الكروم: المصابون 57، المتعافون 38.

كفر كنا: المصابون 61، المتعافون 28.

اللقية: المصابون 44، المتعافون 33.

دبورية: المصابون 77، المتعافون 38.

عرابة: المصابون 51، المتعافون 28.

طلعة عارة: المصابون 60، المتعافون 28.

الفريديس: المصابون 54، المتعافون 27.

المغار: المصابون 34، المتعافون 20.

كفر برا: المصابون 27، المتعافون 22.

عسفيا: المصابون 23، المتعافون 22.

تل السبع: المصابون 29، المتعافون 20.

دير حنا: المصابون 36، المتعافون 22.

عبلين: المصابون 36، المتعافون 22.

الرينة: المصابون 33، المتعافون 21.

زيمر: المصابون 65، المتعافون 9.

كفر ياسيف: المصابون 28، المتعافون 18.

كابول: المصابون 28، المتعافون 19.

الرامة: المصابون 26، المتعافون 21.

جديدة المكر: المصابون 39، المتعافون 18.

بسمة عارة: المصابون 35، المتعافون 15.

بيت جن: المصابون 34، المتعافون 13.

أبو غوش: المصابون 29، المتعافون 16.

كفر مصر: المصابون 41، المتعافون 16.

ساجور: المصابون 24، المتعافون 16.