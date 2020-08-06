إصابة الأسيرين نعيم أبو تركي ومحمود الغليظ بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب الأسيران نعيم أبو تركي (38 عامًا) من الخليل، ومحمود الغليظ (17 عامًا) من مخيم الجلزون في رام الله، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه أن إدارة المعتقل نقلت الأسير أبو تركي إلى الزنازين للحجر، إضافة إلى خمسة أسرى مخالطين له.

واعتقل الأسير أبو تركي قبل أربعة أيام، ونقل إلى قسم 14 قسم "المعبار" في سجن "عوفر" الذي يقبع فيه المعتقلون حديثا، وعلى إثر إصابته جرى إغلاق القسم.

وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص كافة بضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج العينات ومتابعة الأسرى صحيًا.

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ولفت إلى أن "الرواية المتعلقة بالوباء في سجون الاحتلال تنحصر في رواية إدارة السجون، التي حوّلت الوباء فعليًا إلى أداة تنكيل وقمع".

من جانبها، بينت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير الغليظ اعتقل قبل نحو أسبوعين من المخيم، وأجري له فحص كورونا، ليتبين أن النتيجة موجبة، لتتأكد إصابته بالفيروس.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت الأحد الماضي، عن إصابة الأسير نبيل الشرباتي من الخليل بالضفة الغربية، بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى شفاء الأسير المُصاب بالسرطان كمال أبو وعر من فيروس كورونا بعد إصابته به قبل نحو أسبوعين.