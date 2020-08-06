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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اندلاع حريق هائل.. هاشتاج "عجمان" يتصدر ترندات تويتر والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل وسم #عجمان، بعد إندلاع حريق هائل في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.
علق حساب مدير ادارة المواصلات العامة بعجمان، أحمد المطروشي، على الهاشتاج قائلاً: " نتابع بقلق حريق متطور في إمارتي إمارة #عجمان الحبيبة اللهم احفظ رجال الدفاع المدني".
نسأل الله السلامة للجميع حريق هائل يندلع في السوق الشعبي لإمارة #عجمان في دولة #الإمارات.
سلامات يا مدينتي، حفظك الله يا #عجمان من كل مكروهٍ وسوء، نثق بقدرة رجال الإطفاء الأبطال في إطفاء الحريق ونتمنى السلامة للجميع.
اللهم بردًا وسلامًا على #عجمان اللهم ألطف بهم احفظهم بحفظك.
اللهم احفظهم بحفظك اللهم نستودعتك #الإمارات شعبها وحكامها يارب اللهم إجعلها بردًا وسلامًا لهم كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم #عجمان اللهم احفظ #الإمارات و أهلها من كل شر.
حريق في مركز تجاري في #عجمان اللهم اجعلها بردا وسلاما وأحمي اهلنا في الإمارات الشقيقة من كل مكروه
سبحان الله على هذا العام بالأمس إنفجار بيروت واليوم حريق هائل في سوق #عجمان اللهم أجعلها بردًا وسلامًا وألطف بحال أهلنا في الإمارات
يذكر أنه نشب حريق هائل في سوق فواكه وخضروات في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة
وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق في الموقع، وقد أخلت فرق الشرطة المبنى، وتمكنت من السيطرة على الوضع وحماية أصحاب المحلات وإبعاد الجميع من موقع الحريق، ما أثمر عدم وقوع أي اصابات أو وفيات من جراء الحدث، مشيراً إلى أن المبنى مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة كورونا.
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