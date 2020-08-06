بعد اندلاع حريق هائل.. هاشتاج "عجمان" يتصدر ترندات تويتر

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل وسم #عجمان، بعد ‏إندلاع حريق هائل في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة ‏عجمان ‏بدولة الإمارات.‏

علق حساب مدير ادارة المواصلات العامة بعجمان، أحمد المطروشي، على ‏الهاشتاج قائلاً: " نتابع بقلق حريق متطور في إمارتي إمارة #عجمان الحبيبة ‏اللهم احفظ رجال الدفاع المدني".‏

نسأل الله السلامة للجميع حريق هائل يندلع في السوق الشعبي لإمارة #عجمان ‏في دولة #الإمارات‎.‎

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سلامات يا مدينتي، حفظك الله يا #عجمان من كل مكروهٍ وسوء، نثق بقدرة ‏رجال الإطفاء الأبطال في إطفاء الحريق ونتمنى السلامة للجميع‎.‎

اللهم بردًا وسلامًا على #عجمان اللهم ألطف بهم احفظهم بحفظك.

اللهم احفظهم بحفظك اللهم نستودعتك #الإمارات شعبها وحكامها يارب اللهم ‏إجعلها بردًا وسلامًا لهم كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم #عجمان ‏اللهم احفظ #الإمارات و أهلها من كل شر‎.‎

حريق في مركز تجاري في #عجمان اللهم اجعلها بردا وسلاما وأحمي اهلنا في ‏الإمارات الشقيقة من كل مكروه

سبحان الله على هذا العام بالأمس إنفجار بيروت واليوم حريق هائل في سوق ‏ ‏#عجمان‏ اللهم أجعلها بردًا وسلامًا وألطف بحال أهلنا في الإمارات

يذكر أنه نشب حريق هائل في سوق فواكه وخضروات في المنطقة الصناعية ‏الجديدة بإمارة عجمان، مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة‎ ‎

وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق في الموقع، وقد أخلت فرق الشرطة ‏المبنى، وتمكنت من السيطرة على الوضع وحماية أصحاب المحلات وإبعاد ‏الجميع من موقع الحريق، ما أثمر عدم وقوع أي اصابات أو وفيات من جراء ‏الحدث، مشيراً إلى أن المبنى مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة ‏كورونا‎.‎