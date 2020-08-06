مدفعية "المشتركة" تستهدف تحصينات الحوثيين شمال الضالع

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

شنت مدفعية القوات المشتركة قصفا عنيفا على تحصينات وثكنات حوثية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وأكد مصدر عسكري ميداني، أن سلاح الدروع ومدفعية القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية استهدفت ظهر اليوم بعدة ضربات إستباقية ومركَّزة مواقع وتحصينات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقتي "مريس، وسون"، والمناطق المحاذية لها جنوبي مديرية دمت، شمالي الضالع.

ووفقا للمصدر، حققت العملية نجاحا كبيرا، ودمرت بشكل كلي وجزئي عددا من ثكنات المليشيا في مناطق الإستهداف العسكري.