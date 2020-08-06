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قصف مدفعي يستهدف مواقع المليشيات في رازح بصعدة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي يستهدف مواقع المليشيات في رازح بصعدة والان مع التفاصيل

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

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قصفت القوات اليوم الخميس مواق حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع المليشيات في مديرية رازح بصعدة تعرضت لقصف مدفعي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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