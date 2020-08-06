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إندونيسيا تبدأ تجارب بشرية على لقاح لكورونا الأسبوع المقبل

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تبدأ في إندونيسيا الأسبوع المقبل تجارب بشرية على لقاح محتمل لفيروس المستجد في إطار تعاون بين شركة بايو فارما الحكومية للأدوية وشركة سينوفاك بايوتك الصينية.

وقال كاسناندي راسميل كبير الباحثين في جامعة بادجادجاران في باندونج للصحفيين إن من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يوم 11 أغسطس آب وستشمل 1620 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما.

وقال إن نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر، في حين سيتلقى الباقون علاجا وهميا.

وقال راسميل للصحفيين "نريد أن ننتج لقاحات من أجل شعبنا".

وسجلت إندونيسيا، حتى أمس الأربعاء، 116871 حالة إصابة بالفيروس و5432 وفاة مرتبطة به.

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