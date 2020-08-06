شكرا لقرائتكم خبر عن هونغ كونغ تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت هونج كونج 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس منها 91 حالة جراء انتقال العدوى محليا في حين تكافح السلطات لاحتواء الفيروس الذي انتشر مجددا في المركز المالي العالمي خلال الشهر الماضي. وأصيب نحو 3800 شخص في هونج كونج منذ أواخر يناير وتوفي 44 شخصا بالفيروس. وسجلت المدينة أمس الأربعاء 85 حالة إصابة جديدة. وقالت الحكومة اليوم الخميس إنها ستمدد فترة العمل من المنزل للموظفين الحكوميين حتى 16 أغسطس .

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