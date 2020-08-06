شكرا لقرائتكم خبر عن 5267 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 5267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 871896 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 14606 حالات وفاة، بعد تسجيل 116 حالة وفاة جديدة، فيما تم تسجيل 7331 حالة تعافي ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 676357 حالة.

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