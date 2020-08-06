شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى انفجار "مرفأ بيروت" إلى 137 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عنه القول في تصريحات إذاعية :"الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات، وما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية".
وأوضح أن "مجلس الوزراء أصر على الإقامة الجبرية (للمشتبه في مسؤوليتهم عما حدث) كدليل على محاسبة المسؤولين، وكإشارة إلى أن القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع".
وعن ملف كورونا، تخوف حسن من ارتفاع في الإصابات في الأيام العشرة المقبلة، لافتا إلى أن "إسعاف الجرحى وفقدان مستلزمات الوقاية قد يكون أثر على عدد إصابات كورونا"، مؤكدا أن "جزءا من المستشفيات الميدانية سيخصص لإصابات كورونا".
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