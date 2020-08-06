كورونا يصيب أسيرا فلسطينيا جديدا.. وتحذيرات من "الأسوأ"

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة أحد المعتقلين بفيروس كورونا، وسط تحذيرات من "الأسوأ".

وقال نادي الأسير في بيان له، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن إدارة سجون الاحتلال في سجن "عوفر" أبلغت عن إصابة الأسير نعيم أبو تركي (38 عاما)، من الخليل بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم نقل الأسير أبو تركي إلى الزنازين للحجر، بالإضافة إلى خمسة أسرى مخالطين له".

واستنادا إلى نادي الأسير فإن أبو تركي اُعتقل قبل أربعة أيام، ونقل إلى قسم المعبار في "عوفر"، وعلى إثر إصابته جرى إغلاق القسم.

وفي الأسابيع الأخيرة، جرى الإعلان عن إصابة 3 أسرى فلسطينيين على الأقل بفيروس كورونا.

Advertisements

ويقبع نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم المئات من المرضى والأطفال والنساء وكبار السن.

وفي هذا الصدد، حذر نادي الأسير من أن تسجيل المزيد من الإصابات بين صفوف بالفيروس "ينذر بما هو أسوأ في ظل استمرار قوات الاحتلال بعمليات الاعتقال والنقل".

وأكد أن "مخالطة جنود الاحتلال وسجانيه هو المصدر الوحيد لإصابة ونقل الفيروس للأسرى".

وجدد مطالبته لجهات الاختصاص كافة بضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج العينات ومتابعة الأسرى صحيا.

وكانت القيادة الفلسطينية طالبت إسرائيل بالإفراج عن الأسرى من السجون، وخاصة المرضى والأطفال والنساء وكبار السن، بسبب اتساع انتشار فيروس كورونا.

لكن السلطات الإسرائيلية رفضت هذا الطلب.