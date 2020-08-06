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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شاب برصاص قناص حوثي في الصومعة بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
السعودية نيوز
قتل شاب، مساء أمس الأربعاء 5 أغسطس 2020م، إثر استهدافه برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وأكد مصدر محلي لوكالة خبر، أن الشاب سالم الخضر المسودي استشهد برصاص قناص حوثي بمديرية الصومعة.
ولفت المصدر أن القناص الحوثي الذي استهدف الشاب يتمركز في موقع للمليشيات بجبل العرقوب، المطل على منطقة العقلة، بالمديرية ذاتها.
الجدير ذكره أن المئات من المدنيين سقطوا بين شهيد وجريح أغلبهم نساء وأطفال جراء استهدافهم بالقنص المتعمد والقصف العشوائي لمسلحي مليشيات الحوثي في مديريات محافظة البيضاء خلال الخمس السنوات الماضية.
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