شكرا لقرائتكم التحالف: إسقاط طائرة حوثية مفخخة أطلقت من الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي الخميس أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقت من الحديدة باتجاه السعودية.

وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في خرق اتفاق ستوكهولم ووقف اطلاق النار في الحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالبستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) بالإضافة إلى إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لانجاح اتفاق ستوكهولم.

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إلى ذلك، أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لانهاء الانقلاب و الوصول الى حل سياسي شامل.

يذكر أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستمر في ممارسة انتهاكاتها بحق اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وكانت عدة تقارير أفادت بحصول تعذيب في معتقلات الميليشيات، فضلاً عن تجنيد أطفال للقتال على الجبهات، فضلا عن عمليات الخطف وترهيب التجار، وفرض الخوات.

كما تستمر في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية محاولة استهداف مناطق مدنية في السعودية.