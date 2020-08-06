الولايات المتحدة: وفيات كورونا 1262 في 24 ساعة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة 1262 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء الساعة 20,30 بتوقيت جرينيتش.
وبذلك يرتفع إلى نحو 158 ألفاً العدد الإجماليّ للوفيات التي تمّ إحصاؤها في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين للمرّة الأولى في ديسمبر.
كما سجّلت الولايات المتحدة 53,158 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4,82 مليون عدد الإصابات في البلاد بحسب الجامعة التي تتّخذ من بالتيمور مقرّاً وتُحدّث بياناتها باستمرار.
والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في العالم، لكن على الرغم من ذلك فقد اعتمد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء لهجة متفائلة. وقال خلال مؤتمر صحافي حول كورونا في البيت الأبيض إنّ "بعض المؤشّرات تُظهر أنّ جهودنا المضنية لاحتواء الفيروس تسير في الواقع بشكل جيّد جداً، بخاصّة من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً".
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