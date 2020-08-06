شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عكاشة مرشح مستقبل وطن بالجيزة:الشيوخ" سيلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - ملتزمون بضوابط الدعاية.. وكورونا فتحت الطريق لدعاية السوشيال ميديا

قال عمرو عكاشة، مرشح حزب مستقبل وطن رقم 6 رمز سنبلة القمح، على المقاعد الفردية بالجيزة إن مجلس الشيوخ سيضم نخبة من القامات والكوادر فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أنه سيخفف الضغط على مجلس النواب، وسيكون بمثابة الغرفة التى يتم تحضير التشريعات بها، وذلك من خلال نخبة من المتخصصين فى مختلف المجالات، مما يعنى أنه سيتم إنجاز التشريعات بصورة تواكب خطوات الدولة المصرية، وتواكب تحركات القيادة السياسية التى تخطو نحو بناء المستقبل بخطوات سريعة وتسابق الزمن، ولهذا وجب أن يكون هناك تشريعات تترجم هذه الخطوات على الأرض لخدمة الوطن والمواطن فى نفس الوقت، ومن هنا تأتى أهمية عودة الغرفة التشريعية الثانية التى سيكون لها دور قوى وبارز فى الحياة التشريعية فى مصر.

وأوضح مرشح مستقبل وطن أن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة المخ، والغرفة التى لا غنى عنها، وسيكون له دور كبير فى الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه سيضم عدد من القامات والكوادر السياسية والحزبية من مختلف الأراضي الجميع حريص على مصلحة الوطن.

وأكد عكاشة أن هناك التزاما بكافة المعايير والآليات والإرشادات والتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، في كافة المؤتمرات لا تزيد عن 50 فرد، والجميع يكون مرتديا الكمامة، والحرص على أدوات التعقيم، سواء المشاركين فى المؤتمر أو المواطنين، وعلى الرغم من تأثير كورونا إلا أن الالتزام بالتعليمات واجب قومي للحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشي الفيروس، لافتا الا أن فى حقيقة الأمر أن ازمة فيروس كورونا كما لها سلبيات من ضمن إيجابياتها أنها فتحت الطريق أمام الميكنة بصورة أسرع والتحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة بصورة أفضل، وعلينا ان نستغل هذا الأمر بصورة أكبر وأسرع لمواكبة التطور، خاصة وأن العالم كله قبل فيروس كورونا يختلف عن العالم بعد أزمة فيروس كورونا، ولهذا تمت الدعاية بصورة أكبر على مواقع التواصل إلى جانب المؤتمرات بالصورة التى أعلنتها الهيئة الوطنية والإجراءات الصادرة من وزارة الصحة.

وأكد عكاشة ان المنافسة بين المرشحين والأحزاب قوية، وان الحياة الحزبية بدأ تنمو فى الفترة الأخيرة، والائتلاف الانتخابي المكون من 11 حزب ومن تنسيقية شباب الأحزاب خير دليل على تضافر كافة الأحزاب السياسية، ومن المتوقع ان نشهد منافسة قوية جدا خلال الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وهذا يعود إلى أن الأحزاب ستعمل على الأرض من أجل إثبات الذات والفوز بأكبر عدد من المقاعد لتصل لتمثيل مناسب لها تحت القبة.

يذكر أن "عكاشة" حاصل على شهادة البكالوريوس في الزراعة قسم استصلاح أراضي من جامعة القاهرة، وأسس شركات ناجحة في مجال القرى السياحية وإدارة الفنادق والتطوير العقاري واستصلاح الأراضي، كما لديه بصمات كبيرة في مجالات المسؤولية المجتمعية، تحدثنا معه حول اهمية عودة مجلس الشيوخ، ومستقبل الحياة الحزبية والسياسية خلال الفترة المقبلة، وكيفية النهوض بقطاعي الزراعة والسياحة، وما السبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

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