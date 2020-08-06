شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الشباب يشارك فى حفل زفاف النائبة البرلمانية مى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في حفل زفاف المهندسة مى محمود، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد الريفى والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الإفريقى، والدكتور محمد خطاب، والذي أقيم بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على حضور حفل زفاف النائبة مى محمود، لتهنئتها، وقدم التهنئة لأسرتى العروسين، كما حضر حفل الزفاف بعض أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب مصطفى الجندى والذى شهد على عقد الزواج.

يشار إلى أن النائبة مي محمود صدر قرار بتعيينها مؤخرا مساعدا لرئيس الحزب العربي للشئون الإفريقية.

وخاضت النائبة انتخابات مجلس النواب على قائمة غرب الدلتا – الإسكندرية، وهى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى ببرلمان عموم إفريقيا.

Advertisements























