شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يطالب "المحامين العرب" بدعم نقابة تركيا ضد سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك محاولة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة لإصدار قانون يفتت نقابة محامى تركيا ويحولها من نقابة موحدة قوية لها تأثير كبير إلى نقابة مفتتة، مضيفا أن نقابة محامى تركيا تعد من النقابات القوية التى لديها موقف نقدى لسياسات أردوغان وتشكل جبهة قوية داخل تركيا.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك مقاومة شديدة لهذا القانون الذى يسعى إلى تفتيت النقابة العامة للمحامين بتركيا، موضحا أن هناك دعما من الحركة الحقوقية للمحامين فى تركيا ضد الهجمة الحكومية لحزب العدالة بالقانون الجديد الذى يؤدى أعداده إلى تفتيت النقابة العامة.

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ولفت حافظ أبو سعدة، إلى أن أحد أشكال الضغط التى تتم الآن هو القبض على رموز المحامين فى تركيا، ومنهم الحادث الأخير وهو اعتقال السلطات التركية رئيس نقابة محامى مدينة هاتاى التركية أكرم دونماز، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم القبض على أعداد أخرى من المحامين الذى لهم موقف المعارضة لسياسات أردوغان.

وشدد حافظ أبو سعدة، على ضرورة أن يعلن اتحاد المحامين العرب للمحامين الأتراك وشن حملة لدعم المحامين الأتراك فى تقرير مصيرهم، مضيفا أن أحد المبادئ المهمة للنقابات المهنية أن يكون لها رأيا فى القانون الذى ينظم المهنة والنقابة وبالتالى لا يجوز فرض قانون يتناقض مع آراء النقابة العامة للمحامين فى تركيا، وأن هناك مقاومة شديد لهذا القانون الذى يسعى لتفتيت.