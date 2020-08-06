إصابة شخصين في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب شخصان، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية فزارة التابعة لمركز القوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من مدخل قرية فزارة - دائرة المركز، ووجود مصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى تصادم سيارة نقل محملة بالبنزين رقم "8137 د ي ر" وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة "زغلول.س. م"55 عامًا، مقيم دير مواس، و"مصطفى. م. ع" 30 عامًا، مقيم ملوي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.