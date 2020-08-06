21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -القطاع الشمالي- أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغ 21 سفينة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات ومغادرة واحدة، ومتواجد على الأرصفة 8، ومن المنتظر دخول واحدة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة واحدة، ومن المنتظر دخول 2 حاويات وواحدة بضائع عامة.
وأكدت الهيئة أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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