21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -القطاع الشمالي- أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغ 21 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات ومغادرة واحدة، ومتواجد على الأرصفة 8، ومن المنتظر دخول واحدة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة واحدة، ومن المنتظر دخول 2 حاويات وواحدة بضائع عامة.

وأكدت الهيئة أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.