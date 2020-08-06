بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بـ"زراعي البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار إطار سيارة ملاكي، وانقلابها بالطريق الزراعي أمام قرية البيضا، بكفر الدوار، في البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة أحمد رمزي أبو العنين 37 عامًا، وإصابة كل من أحمد منصور شرف الدين 24 عامًا، أحمد محمد نبيل 37 عامًا، هاني محمد رحال 40 عامًا، محمد علي رخا 38 عامًا، أحمد محمد خضر 37 عامًا، وجميعهم مقيمون بدمنهور.

جرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، والمصابين لذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.