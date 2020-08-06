محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهم. كما نجحت الحملة في تنفيذ 34320 ألف حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. الأمن العام يُنفذ 35 ألف حُكم قضائي بمحافظات الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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