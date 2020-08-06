الكشف عن جنسيات القتلى والمصابين في انفجار بيروت

قالت السفارة المصرية في بيروت، ببيان إن مواطنين اثنين قتلا في الانفجار أحدهما يدعى علي إسماعيل السيد شحاته والثاني إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه.

وأكدت السفارة أن مواطنين مصريين أبلغوها باختفاء زميلهم المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، موضحة أنه كان متواجدا قرب موقع الانفجار.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن إصابة 10 عراقيين خلال الانفجار، وأضافت أنهم في حالة مستقرة ويتلقون العلاج حاليا.

السفارة اليمنية في لبنان أعلنت من جانبها، أن يمنيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة من جراء الانفجار، الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إصابة مواطنين أردنيين اثنين في هذا الانفجار، من جانبها أفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية أصيبت بكسور على مستوى القدم جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة تركيا أن "اثنين من المواطنين الأتراك أصيبا بجروح طفيفة نتيجة الانفجار".

وعلى ذات الصعيد، ذكرت كندا أن أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان الذي قتل في الانفجار يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته اللبنانية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن مواطنا أستراليا قتل في الانفجار.

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وأفادت وكالة الأنباء القبرصية، نقلا عن الموظف المناوب في البعثة الدبلوماسية لقبرص في بيروت سيرج بوسمرة، بأن دبلوماسيا قبرصيا رفيع المستوى، أصيب في انفجار بيروت أمس.

الأمم المتحدة أكدت إصابة 48 من موظفي الأمم المتحدة و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم نتيجة انفجار بيروت، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

وذكرت السفارة الروسية في بيروت أن مبنى السفارة تعرض لأضرار وأصيبت موظفة بجروح طفيفة.

وأفادت سفارة كازاخستان بإصابة السفير بجروح لم تذكر مدى خطورتها، وتضرر أجزاء من مبنى السفارة جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا عبر بيان، إصابة 5 من موظفيها وأفراد عوائلهم جراء الانفجار.

ومن جانبها، أكدت الخارجية البلجيكية مقتل أحد مواطنيها جراء الانفجار، فيما لفت وزير الخارجية فيليب جوفين إلى أن مبنى سفارة بروكسل في بيروت تعرض لأضرار جسيمة وأصيب اثنان من موظفيها وأهاليهم بشظايا زجاجية إثر الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر في وزارة الدفاع إصابة عسكري إيطالي بجروح طفيفة في ذراعه جراء تضرر المبنى الذي كان فيه 12 جنديا إيطاليا.

وأعلنت قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" في لبنان، إصابة بعض أفرادها جراء الانفجار.