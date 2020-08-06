ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت لـ 137 شهيدًا و5 آلاف مصاب

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، وصول حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى 137 شهيدًا وحوالى 5000 جريح .

ولفت وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إلى أن "الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات"، مشيرا إلى أن "ما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية".

وفي شأن مقررات مجلس الوزراء حول وضع المسؤولين

عن ملف شحنة الأمونيا في المرفأ تحت الإقامة الجبرية، أوضح وزير الصحة أن "مجلس الوزراء أصر على الإقامة الجبرية كدليل على محاسبة المسؤولين، وكإشارة إلى أن القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع".

ومن المتوقع زيادة أعداد ضحايا الانفجار الذي قال المسؤولون اللبنانيون إن سببه يعود لمخزون ضخم من مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بميناء بيروت لسنوات في

ظروف وأوضاع غير آمنة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ في بيروت إلى 135 قتيلا و80 مفقودا، وفقًا لما جاء في بيان عاجل على موقع سكاي نيوز.

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وأعلن الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، عن أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت إثر الانفجار العنيف الذي هز مرفأها أمس.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.

وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان، وحذرت قيادة الجيش جميع وسائل الإعلام المحلية